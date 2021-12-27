Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов приехал в Смоленск. Фото: официальный сайт Анатолия Карпова.

27 декабря в областной центр приехал известный чемпион мира по шахматам и политик Анатолий Карпов. Он встретился с главой города Андреем Борисовым. В ходе беседы знаменитый шахматист поделился своими планами, рассказал об общероссийском проекте «Шахматы в школу», развитием и продвижением которого занимается, а также об опыте российских городов по введению в дошкольных учреждениях и школах занятий по шахматам. Опыт может быть применен и в Смоленске, отметили в пресс-службе городской администрации.

В Смоленске Анатолий Карпов не был более 10 лет. Шахматист отметил масштабные положительные изменения в облике города.

В рамках поездки Анатолий Евгеньевич планирует посетить спортивные детские школы, встретиться с шахматной общественностью города, провести мастер-классы и встречи.

В конце декабря в широкий прокат выходит автобиографический художественный фильм «Чемпион мира», который рассказывает о матче за звание чемпиона мира между двумя выдающимися гроссмейстерами — Анатолием Карповым и Виктором Корчным, который эмигрировал из СССР незадолго до состязания.

Как отметил сам Анатолий Евгеньевич, фильм максимально правдив и рассказывает не только об одном из самых драматичных поединков в истории шахмат, но также о разных периодах жизни шахматиста.

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