Смоленская организация задолжала сотрудникам более 970 тысяч рублей. Фото: пресс-служба прокуратуры по Смоленской области.

Прокуратура восстановила трудовые права 16 работников одной из организаций в Холм-Жирковском районе. Поводом для проверки послужили их обращения в ведомство.

Установлено, что работодатель не выплачивал зарплату сотрудникам организации и задолжал в общей сумме более 970 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры организация погасила задолженность перед работниками и выплатила им компенсации за задержку заработной платы.

Кроме того, по факту нарушения сроков выплаты зарплаты в отношении должностного лица организации-работодателя возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Смоленской области. Ему назначили административный штраф.

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