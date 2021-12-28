До 5 лет тюрьмы грозит водителю грузовика, насмерть сбившему 86-летнюю смолянку. Фото: Олег УКЛАДОВ

29 ноября в Смоленске возле дома № 2 на улице Генерала Лукина 38-летний водитель грузовика «МАН» сбил пешехода. При выезде с двора он наехал на 86-летнюю женщину, которая шла вдоль бордюра. От полученных травм пожилая смолянка скончалась на месте ДТП.

Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был трезв.

– Отделом № 2 следственного управления УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее «КП» писала, что два человека пострадали в ДТП с фурой в Кардымовском районе. Водитель легковушки не выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося большегруза.