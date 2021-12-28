Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 28 декабря. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Во вторник, 28 декабря, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица, утром возможен слабый туман. Ветер подует южной четверти 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: -10°C…-5°C.

В Смоленске: -8°C …-6°C.

Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет расти.

Читай также: смоленская организация задолжала сотрудникам более 970 тысяч рублей. Работникам пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы получить зарплату.