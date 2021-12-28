Две несовершеннолетние смолянки ответят в суде за кражу денег с банковской карты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних жительниц Починковского района. Они обвиняются в краже средств с банковского счета по предварительному сговору.

Следствие установило, что в первой половине 2021 года несовершеннолетний парень установил на мобильном телефоне своей 17-летней знакомой приложение «Сбербанк Онлайн» и «привязал» к нему свою карту. В июне молодые люди поссорились и перестали общаться.

После этого в конце августа девушка вместе со своей 16-летней подругой похитили с банковского счёта более 10 тысяч рублей. Похищенные деньги обвиняемые потратили на свои нужды.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «КП» писала, что смоленская организация задолжала сотрудникам более 970 тысяч рублей. Работникам пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы получить зарплату.