Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 декабря: 190 человек заразились за сутки

За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 190 жителей региона. Фото: Олег УКЛАДОВ

По состоянию на 28 декабря на территории Смоленской области выявлено 84 473 случая заражения COVID-19. За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 190 жителей региона.

Не справились с заболеванием 9 смолян, всего 2 347 человек погибли с начала пандемии. Успешно справились с болезнью и выписались 70 072 жителя области, из них 661 – за прошедшие сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 6 757 человек, из них 1 167 – в стационаре, 5 590 – на самоизоляции.

Первым компонентом привиты более 429 тысяч человек. Полностью завершили вакцинацию свыше 408 тысяч смолян.

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