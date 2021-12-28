Алексей Островский принял участие в новогодней акции «Ёлка желаний». Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский принял участие в новогодней акции «Ёлка желаний», которая проходит в преддверии Нового года в рамках всероссийского проекта «Мечтай со мной». Каждый желающий может исполнить заветные мечты и просьбы детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Глава региона рассказал, что в этот раз снял с ёлки несколько детских писем с пожеланиями. 6-летняя смолянка София Сазоненкова загадала побывать в резиденции Деда Мороза, 8-летний Егор Трофименко – мечтает сыграть в футбол с профессиональным спортсменом, а 13-летняя Яна Щукина из Сафонова – поучаствовать в качестве модели в новогодней фотосессии.

– К слову сказать, мечта Яны превратится в реальность уже сегодня. А вот насчет исполнения желаний Софии и Егора буду советоваться с Дедом Морозом, чтобы попасть в график его передвижений. В любом случае, в ближайшее время все пожелания ребят сбудутся. На то это и Новый год. Пусть он будет счастливым и радостным для Софии, Егора и Яны, их родных, а также всех смолян! – написал Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

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