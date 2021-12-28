«Смоленскэнерго» обеспечил электросетевой инфраструктурой производство

Фото: Смоленскэнерго.

Энергетики «Россети Центр Смоленскэнерго» в 2021 году завершили технологическое присоединение энергопотребляющего комплекса и производственных корпусов ООО «АлвидТехно» в г. Смоленске, сообщает пресс-служба компании.

Существующая мощность объекта увеличена на 2 МВт до 3,493 МВт.

«Алвид» – один из крупнейших производителей алюминиевого профиля в России. За 10 лет работы завод стал специалистом в производстве алюминиевого профиля различных типов и размеров с последующей финишной обработкой поверхности профиля. Производство алюминиевого профиля осуществляется на высокотехнологичном оборудовании в связи с чем требуется большая мощность. Ожидаемый социальный эффект – создание новых рабочих мест для жителей области.

По всем вопросам, касающимся технологического присоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра «Россети Центр» по бесплатному номеру 8-800-220-0-220, а также на корпоративном сайте. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО «Россети» Портал-тп.рф.

Фото: Смоленскэнерго.

«Технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности нашего филиала. Выполняя обязательства по техприсоединению, филиал способствует повышению конкурентоспособности местных производств, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие региона и способствует повышению инвестиционной привлекательности», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.