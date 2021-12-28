В Смоленской области установили два автоматических пункта весогабаритного контроля. Фото: пресс-служба СОГБУ «Смоленскавтодор».

В 2021 году в рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на региональных и межмуниципальных дорогах общего пользования в Смоленской области установили два автоматических пункта весогабаритного контроля (АПВГК).

Один установлен рядом с населенным пунктом Васино в Холм-Жирковском районе, второй – недалеко от населенного пункта Пречистое в Духовщинском районе.

Комплексы способны взвешивать и определять габариты транспорта без его остановки. На подъезде к АПВГК расположены информационные табло, предупреждающие водителей о весовом контроле. При прохождении автомобилем зоны весогабаритного контроля, автоматически определяется его общая масса, осевые нагрузки и габариты.

– При фиксации превышения весовых и габаритных параметров информация будет выводиться на экран табло с указанием регистрационного государственного знака нарушителя. В ближайшие три месяца автоматические пункты весогабаритного контроля будут работать в тестовом режиме, затем – в штатном, – рассказали в пресс-службе СОГБУ «Смоленскавтодор».

Ранее «КП» писала, что в Смоленске отключили светофоры на перекрёстке в Ленинском районе. Причиной стали ремонтные работы электросетей.