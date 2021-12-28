Дополнительное движение трамваев организуют в новогоднюю ночь в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

С 31 декабря на 1 января в Смоленске будет организовано дополнительное движение трамваев по маршруту № 2 «ул. Петра Алексеева (рынок) – ул. Багратиона», сообщили в администрации города.

Сводное расписание движения трамваев в новогоднюю ночь:

«ул. Петра Алексеева — ул. Багратиона»

00:25; 00:47; 01:09; 01:31; 01:53; 02:15; 02:37; 02:59; 03:21; 03:43; 04:05 (в депо); 04:27 (в депо); 04:49 (в депо)

«Медгородок — ул. Багратиона»

00:16; 00:38; 01:00; 01:22; 01:44; 02:06; 02:28; 02:50; 03:12; 03:34; 03:56

«пл. Победы — ул.Багратиона»

00:21; 00:43; 01:05; 01:27; 01:49; 02:11; 02:33; 02:55; 03:17; 03:39; 04:01

«ул. Багратиона» — ул. Петра Алексеева»

00:36; 00:58; 01:20; 01:42; 02:04; 02:26; 02:48; 03:10; 03:32; 03:54; 04:16

«пл. Победы — ул. Петра Алексеева»

00:48; 01:10; 01:32; 01:54; 02:16; 02:38; 03:00; 03:22; 03:44; 04:06; 04:28

«Медгородок — ул. Петра Алексеева»

00:11 (из депо); 00:33 (из депо); 00:54; 01:16; 01:38; 02:00; 02:22; 02:44; 03:06; 03:28; 03:50; 04:12; 04:34

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