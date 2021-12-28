Детям из деревни Рыбки передали подарки к Новому году. Фото: smolensk.er.ru.

Маленький сельский детский сад «Золотая рыбка» насчитывает 23 воспитанника - малыши от двух и до семи лет. Совсем скоро у ребят праздник - новогодний утренник, сейчас идет постановка сказки «Колобок». Каждому малышу передали сладкие подарки к Новому году.

«Благодарим Игоря Васильевича за то, что нас не забывает, всегда приезжает, навещает наших малышей», - рассказывает заведующая детским садом Надежда Руженцева.

Сладкие подарки - лишь малая часть того, чем секретарь реготделения «Единой России», председатель облдумы Игорь Ляхов помогает учреждению. Не так давно в здании детсада по его инициативе меняли окна и внутренние двери, отремонтировали фасад, заменили ворота и забор.

Детям из деревни Рыбки передали подарки к Новому году. Фото: smolensk.er.ru.

Вот и сейчас назрела проблема - в детском саду «Золотая рыбка» слабо работает отопление. Заведующая предполагает, что дело в котле, которому уже почти 17 лет. Игорь Васильевич пообещал разобраться с проблемой. Уже в ближайшее время в Рыбки приедет специалист газовой службы, чтобы сделать заключение.

Навестил Игорь Ляхов и учащихся Рыбковской средней школы. Подарки вручили всем школьникам, а их здесь 62 человека. «Да, ребят становится меньше с каждым годом, но мы все равно стараемся быть на уровне, не отстаем от других школ», - отмечает заместитель директора школы Светлана Бочкарева.

Кстати, после обращения к спикеру заксобрания в школе заменили окна, несколько лет назад привели в порядок и спортзал. В школе также существует проблема с отоплением, поэтому помощь понадобится вновь. Кроме того, Игорь Васильевич предложил педагогическому коллективу заменить мебель в учительской. «Вы когда к нам приезжаете, мы всегда знаем, что будет что-то хорошее, спасибо», - отметили педагоги.