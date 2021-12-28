В Смоленской области изменится расписание поездов на праздники. Фото: МЖД.

В предпраздничные и праздничные дни (с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года) изменится график движения пригородных поездов Смоленской области.

Корректировки коснутся пригородных поездов, курсирующих на участках: Смоленск – Рославль, Рославль – Брянск, Сафоново – Вязьма, Вязьма – Износки, Дятьково – Фаянсовая, Тёмкино – Калуга-1.

Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Ознакомиться с изменениями в графике движения можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://https://pass.rzd.ru), а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».