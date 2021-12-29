Прожиточный минимум в Смоленской области увеличится на 8,5%. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В администрации региона прошло заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В рамках заседания участники согласовали величину прожиточного минимума на душу населения в Смоленской области на 2022 год. Он увеличится на 8,5% и будет составлять 12 тысяч 148 рублей, сообщили в пресс-службе администрации региона. При этом данный показатель варьируется для разных социально-демографических групп: для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 тысяч 241 рубль, для пенсионеров – 10 тысяч 447 рублей, для детей – 11 тысяч 784 рубля.

Также участники заседания обсудили основные параметры регионального бюджета, который в 2022 году сохранит свою обязательную социальную направленность.

Так, областным бюджетом на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены средства на исполнение 120 социальных обязательств на сумму 11,3 млрд рублей. Особое внимание уделяется поддержке ветеранов труда и многодетных семей, дополнительному лекарственному обеспечению граждан, предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

На оплату труда всех работников бюджетной сферы в 2022 году планируется направить 15,1 млрд рублей, что на 0,5 млрд рублей больше, чем в 2021 году. Кроме того, 4,7 млрд рублей будет направлено на реализацию социально значимых национальных проектов в 2022 году.

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