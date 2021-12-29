В Смоленске спасатели достали кошку из вентиляционной шахты. Фото: СОГБУ "Пожарно-спасательный центр".

В понедельник, 27 декабря, областные спасатели СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" помогли сохранить жизнь кошке.

В одном из домов по улице Автозаводская кошка из-за своего любопытства упала в вентиляционную шахту многоэтажного дома и пробыла там целый день.

Хозяева поняли, что своими силами им не помочь питомцу и вызвали спасателей.

Оценив ситуацию, спасатели приняли решение разбивать стенную перегородку в одной из квартир, естественно с согласия жильцов, иначе ситуация оказалась бы безвыходной, так как кошка упав с высоты 9 этажа, застряла между 6 и 7 этажом.

На вызволение животного с помощью специальных инструментов потребовалось несколько часов, рассказали в пресс-службе СОГБУ "Пожарно-спасательный центр". Спасатели достали испуганное животное из бетонного плена и передали в любящие руки хозяев.

Читай также: первый межрайонный Волонтёрский центр открылся в Вязьме. В 2021 году в волонтерских акциях приняли участие более 2,5 тысяч местных жителей.