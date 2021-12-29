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Общество29 декабря 2021 6:04

Туман и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 29 декабря

Столбики термометров опустятся до -10
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Туман и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 29 декабря.

Туман и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 29 декабря.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В среду, 29 декабря, на территории Смоленска и области будет облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, ущественных осадков не ожидается. В первой половине дня местами ляжет туман, а на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер подует восточный, его скорость будет достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: -10°C…-5°C.

В Смоленске: -10°C …-8°C.

Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет падать.

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