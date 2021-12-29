В Смоленске возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с троллейбусом. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

В четверг, 16 декабря, около 18:25 вечера возле дома 102-А по улице Попова в Смоленске произошло авария, в результате которой погиб пенсионер.

В пресс-службе УМВД России по Смоленской области сообщили, что 51-летний водитель троллейбуса «Тролза» сбил 70-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Пенсионера госпитализировали в КБСМП, где 18 декабря он скончался от полученных травм.

Водитель троллейбуса пошёл медицинское освидетельствование на состояние опьянения, которое показало, что мужчина трезв.

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, – сообщили в УМВД.

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