25 миллионов рублей направили на модернизацию освещения в школах Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В 2020 году администрация города начала работу по замене светильников в школах путем заключения энергосервисных контрактов. В восьми школах было заменено 7847 люминесцентных светильников на светодиодные энергосберегающие. Работа была выполнена по поручению губернатора Алексея Островского.

В 2021 году по результатам конкурсных процедур 8 школ города заключили энергосервисные контракты c ООО «Световые технологии ЭСКО». Более 5000 люминесцентных светильников заменили на светодиодные, сумма инвестиций составила 25 миллионов рублей.

В пресс-службе городской администрации отметили, что при заключении энергосервисного контракта школа получает существенную экономию: отсутствует необходимость замены светильников, гарантийный срок составляет 7 лет. В случае выхода из строя светильников, установленных в рамках контракта, их заменят за счет инвестора. Гарантийный срок на монтажное и пуско-наладочное оборудование составляет 2 года. Экономия непосредственно электроэнергии составит не менее 60%.

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