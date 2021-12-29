В Смоленске 48-летний мужчина со своими питомцами погиб в пожаре. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

28 декабря около двух часов дня жительница верхнего этажа пятиэтажного дома в микрорайоне Южный в Смоленске заметила, что из окна квартиры этажом ниже идет дым. Женщина вызвала пожарных.

На место происшествия прибыли подразделения 7 пожарно-спасательной части. По лестничными маршам с помощью спасательных устройств и при помощи подручных средств, защищая органы дыхания, спасатели вывели 19 человек. Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили 48-летнего мужчину без признаков жизни. Вместе с хозяином квартиры погибли собака и кошка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, в результате произошедшего в двухкомнатной квартире частично повреждена одна комната. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.

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