В Смоленской области водитель Mitsubishi пострадал в ДТП с грузовиком.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Авария произошла в 12:50 вчера, 28 декабря, на 1007-м км автодороги Р-132 «Золотое кольцо».
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 53-летний водитель грузовика «Ивеко», совершая обгон, столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander, движущемся по встречке.
После столкновения кроссовер съехал в кювет и врезался в дерево.
В результате ДТП 33-летний водитель Mitsubishi получил травмы.
Ранее «КП» писала, что в Смоленске 48-летний мужчина со своими питомцами погиб в пожаре. Спасатели эвакуировали 19 человек.