В Смоленской области водитель Mitsubishi пострадал в ДТП с грузовиком. Фото: Олег УКЛАДОВ

Авария произошла в 12:50 вчера, 28 декабря, на 1007-м км автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 53-летний водитель грузовика «Ивеко», совершая обгон, столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander, движущемся по встречке.

После столкновения кроссовер съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП 33-летний водитель Mitsubishi получил травмы.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске 48-летний мужчина со своими питомцами погиб в пожаре. Спасатели эвакуировали 19 человек.