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Происшествия29 декабря 2021 7:44

В Смоленской области водитель Mitsubishi пострадал в ДТП с грузовиком

После столкновения с автомобилем кроссовер съехал в кювет и врезался в дерево
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области водитель Mitsubishi пострадал в ДТП с грузовиком.

В Смоленской области водитель Mitsubishi пострадал в ДТП с грузовиком.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Авария произошла в 12:50 вчера, 28 декабря, на 1007-м км автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 53-летний водитель грузовика «Ивеко», совершая обгон, столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander, движущемся по встречке.

После столкновения кроссовер съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП 33-летний водитель Mitsubishi получил травмы.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске 48-летний мужчина со своими питомцами погиб в пожаре. Спасатели эвакуировали 19 человек.