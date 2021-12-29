Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 декабря: 2 353 человека погибли с начала пандемии

За последние сутки диагноз подтвердился у 184 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Всего 84 657 жителей Смоленской области заразились коронавирусом с начала пандемии. За последние сутки диагноз подтвердился у 184 человек.

По данным столичного Оперштаба, общее число выздоровевших на данный момент составляет 70 729. Не справились с осложнениями 2 353 жителя региона, за стуки погибли 6 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 6 564 человека, из них 5 398 – на самоизоляции, 1 166 – в стационаре.

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