Игорь Ляхов поздравил ветеранов войны и труда с Новым годом и Рождеством. Фото: smolensk.er.ru.

В преддверии праздников лидер смоленских единороссов побывал в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны, у тех, кому мы благодарны за мирное небо.

Николай Егорович Шурупов в этот день отметил свой 96-ой день рождения. Несмотря на почтенный возраст, Николай Егорович бодр и весел. Шутит, что уже и не помнит, за что получал ордена, а их в старой коробочке – немало. Ветеран освобождал Сафоновский район, Рославль и Смоленск. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Он – Почетный гражданин Смоленской области-защитник Отечества.

Игорь Ляхов поздравил ветеранов войны и труда с Новым годом и Рождеством. Фото: smolensk.er.ru.

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель областной Думы Игорь Ляхов поздравил ветерана с днем рождения, Новым годом и приближающимся Рождеством. «Вас осталось очень и очень мало, мы обязаны вам, только благодаря вашим заслугам, подвигу мы сейчас имеем возможность жить в мирной стране, растить детей и трудиться», - сказал Игорь Ляхов.

Навестили и Евдокию Федотовну Герасимову. Жительница Сафоновского района награждена Орденом Отечественной войны II степени. В 1942 году юная Евдокия была партизанкой отряда «Ураган». Имеет награды за труд, в том числе, в годы Великой Отечественной войны. Игорь Ляхов поздравил ветерана и пожелал здоровья.

Подарки к новогоднему столу передали и Геранде Яковлевне Ивановой. Она почти 50 лет проработала в неврологическом отделении Сафоновской районной больницы. «Вы очень много сделали для здоровья людей. Спасибо вам и низкий поклон. Живите долго, это самое главное», - сказал Игорь Васильевич.

Акция «С Новым годом, ветеран» запущена «Единой Россией». Ветеранов, участников войны и труда поздравляют депутаты-единороссы по всей Смоленской области. На данный момент в нашем регионе проживает порядка 200 ветеранов Великой Отечественной войны, никто из них не останется без внимания.