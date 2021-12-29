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Общество29 декабря 2021 10:15

Детский сад в «Соловьиной роще» в Смоленске откроется весной 2022 года

Объект уже сдан в эксплуатацию, проводятся необходимые процедуры по его оформлению
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Детский сад в «Соловьиной роще» в Смоленске откроется весной 2022 года.

Детский сад в «Соловьиной роще» в Смоленске откроется весной 2022 года.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Строительство детского сада на 150 мест в микрорайоне «Соловьиная роща» осуществлялось в рамках реализации нацпроекта «Демография». Губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях сообщил, что объект уже сдан в эксплуатацию.

В настоящее время проводятся необходимые процедуры по его оформлению. Рассчитывается, что после получения санэпидзаключения и лицензии на дошкольную образовательную деятельность новый детский сад уже в начале весны 2022 года примет своих первых воспитанников.

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