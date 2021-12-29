В Смоленске ликвидировали 63 незаконно установленных рекламных конструкций. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В Смоленске продолжается борьба с незаконной рекламой. Городские структуры ликвидируют незаконно установленные рекламные конструкции, в том числе и те, которые размещены на фасадах зданий.

Так, на днях была устранена одна из установленных без согласования вывесок на доме по улице Маршала Жукова, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Требования о ликвидации незаконной рекламы направляются собственникам помещений, а если те не реагируют, – в «Зеленстрой».

В 2020 году ликвидировано более 100 объектов – мелких баннеров и больших щитов. В 2021 году работа в этом направлении продолжается – демонтировано 63 незаконно установленных рекламных конструкций.

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