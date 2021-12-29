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Общество29 декабря 2021 13:57

График работы МФЦ Смоленской области изменится в период новогодних праздников

Последний рабочий день 2021 года будет укороченным
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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График работы МФЦ Смоленской области изменится в период новогодних праздников.

График работы МФЦ Смоленской области изменится в период новогодних праздников.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«В период новогодних праздников график работы филиалов МФЦ Смоленской области будет изменен», – говорится в сообщении.

30 декабря прием и выдача документов в филиалах, а также консультирование заявителей во телефону будет осуществляться до 12.00.

С 31 декабря по 9 января включительно в МФЦ – выходные дни.

С 10 января филиалы будут работать в обычном режиме.

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