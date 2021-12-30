Смоленская область получит 133 миллиона рублей на капремонт школ

В Смоленскую область направят около 200 миллионов рублей на капремонт школ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие два года в Смоленской области проведут ремонт 10 зданий школ. Средства на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием будут выделены из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

На эти цели Смоленская область получит 133 миллиона рублей. К участию в проведении капремонта будут активно привлекаться родительские комитеты, а также учитываться пожелания самих ребят.

Всего 80 регионов получат финансовую поддержку от государства на капремонт в школах в 2022-2023 годах.

По поручению президента России, до конца 2026 года планируется отремонтировать около 7300 зданий общеобразовательных организаций страны.

Ранее «КП» писала, что детский сад в «Соловьиной роще» в Смоленске откроется весной 2022 года. Объект уже сдан в эксплуатацию, проводятся необходимые процедуры по его оформлению.