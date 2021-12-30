В Смоленске модернизируют пешеходные переходы и перекрёстки. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

При помощи инновационных технологий «Смоленскавтодор» обновил два перекрёстка и два пешеходных перехода.

Это сделано в рамках реализации проектов и программ по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Смоленской области и по поручению губернатора Алексея Островского.

«Смоленскавтодор» совместно с региональным УГИБДД, администрацией грода и общественными организациями, определили 4 участка улично-дорожной сети, на которых необходимо внедрить новые технологии для обеспечения безопасности дорожного движения пешеходов. Это нерегулируемые пешеходные переходы на улице Петра Алексеева, в районе дома 16, где осуществляется движение детей в школу №34 и №35, и на улице Дзержинского, в районе сквера Памяти героев.

Объекты оборудовали комплексом средств безопасности дорожного движения, в том числе, светодиодными табло с предупреждением пешеходов и водителей, сообщили в пресс-службе городской администрации. Также на данных участках установлены проекторы дорожной разметки – яркую «зебру» хорошо видно и в темноте.

Более заметными стали и два крупных перекрёстка. Для привлечения внимания водителей на перекрёстке улиц Большая Советская – Соболева – Студенческая светодиодной лентой на опорах продублирован сигнал светофора.

На перекрестке Большая Советская – Коммунистическая установлена светодиодная брусчатка – она вмонтирована в тротуар перед пешеходным переходом и дополнительно информирует пешеходов о том, какой сигнал светофора горит в настоящее время.

Подключение новых средств безопасности осуществляется от уже существующих точек и действующих сетей данной системы. В настоящее время в комплекс системы включено 65 перекрёстков и 30 регулируемых пешеходных переходов Смоленска.

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