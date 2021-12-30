Небольшой снег и гололедица ожидаются в Смоленской области 30 декабря. Фото: Олег АДАМОВИЧ

30 декабря на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами небольшой снег. По информации смоленского ЦГМС, ветер будет дуть умеренный юго-восточный. На дорогах сохранится гололедица.

Температура воздуха по области: -11°C…-6°C.

В Смоленске: м -9°C …-7°C.

Читай также: в Смоленске модернизируют пешеходные переходы и перекрёстки. На некоторых участках улично-дорожной сети внедрили новые технологии.