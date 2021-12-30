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Общество30 декабря 2021 7:05

Небольшой снег и гололедица ожидаются в Смоленской области 30 декабря

Столбики термометров опустятся до -11
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Небольшой снег и гололедица ожидаются в Смоленской области 30 декабря.

Небольшой снег и гололедица ожидаются в Смоленской области 30 декабря.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

30 декабря на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами небольшой снег. По информации смоленского ЦГМС, ветер будет дуть умеренный юго-восточный. На дорогах сохранится гололедица.

Температура воздуха по области: -11°C…-6°C.

В Смоленске: м -9°C …-7°C.

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