В Смоленске мужчина напал на знакомого с ножом.

Вечером 26 декабря местные жители сообщили в полицию о конфликте граждан на улице Лавочкина. В ходе ссоры один ударил другого ножом в грудь.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Смоленска.

Выяснилось, что 36-летний мужчина встретил на улице своего давнего знакомого. Приятели поссорились, подозреваемый ударил мужчину ножом в грудь. Жена раненого позвала на помощь, и прохожие удерживали нападавшего до приезда полиции. Свою агрессию подозреваемый объяснил личной неприязнью к пострадавшему.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области, в настоящее время мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, то есть покушение на убийство. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Читай также: в Смоленске ликвидировали 63 незаконно установленных рекламных конструкций. Ликвидацией установленных без согласования вывесок и баннеров занимается «Зеленстрой».