Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 декабря: более 410 тысяч человек завершили вакцинацию

За сутки коронавирусом заразились 173 жителя Смоленской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

По информации столичного Оперштаба, за сутки коронавирусом заразились 173 жителя Смоленской области. С начала пандемии COVID-19 выявили у 84 830 человек.

Общее число выздоровевших на данный момент составляет 71 425. Погибли от осложнений 2 360, из них 7 – за прошедшие сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 6 184 человека, из них 5 074 – в режиме самоизоляции, 1 110 – в стационаре.

Первым компонентом привиты свыше 430 тысяч смолян, полностью завершили вакцинацию более 410 тысяч.

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