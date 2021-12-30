Смолян приглашают посмотреть трансляцию «Кремлевской елки». Фото: karusel-tv.ru.

31 декабря на телеканале «Карусель» пройдёт трансляция детского новогоднего шоу «Кремлёвская ёлка». В этом году в основе представления сюжет «Волшебной сказки Стеклодува» – история мальчика Саши, которому для того, чтобы повзрослеть, необходимо пройти ряд испытаний, разочароваться в друзьях и вновь их обрести.

На одной сцене встретятся Гуси-Лебеди, Емеля, Печка, Щука, Снеговик и Золотая Рыбка, исполняющая самые заветные желания. В представлении выступят более 100 актёров и артистов балета, в том числе ведущие представители театров, победители и призёры Всероссийских и международных соревнований по эстетической гимнастике, цирковая династия акробатов-жонглёров Тесленко и трёхкратные золотые призёры международных фестивалей в Москве, Германии и Монте-Карло.

– Перед Новым годом всегда хочется чуда. И наша сказка как раз об этом: о чудесах и удивительных приключениях, которые случаются в канун праздника. Современные декорации, уникальные костюмы и спецэффекты делают представление ярким и красочным. Каждый зритель почувствует магию новогодней сказки, – отметил главный редактор канала «Карусель» Татьяна Цыварева.

Вечером 31 декабря, после телевизионной трансляции, на сайте канала «Карусель» появится версия новогоднего представления с сурдопереводом для детей с нарушениями слуха.

Трансляция «Кремлёвской ёлки» пройдёт 31 декабря в 18:00.

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