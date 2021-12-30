Родственники погибшего смолянина отсудили компенсацию у военного госпиталя. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Родственники погибшего местного жителя подали иск к филиалу №4 ФГКУ «1586 Военный клинический госпиталь» минобороны России и ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ». Они потребовали компенсацию морального вреда в сумме 2 миллионов рублей за ненадлежащее оказание медицинских услуг и постановку неправильного диагноза, что повлекло за собой преждевременную смерть.

В ходе судебного разбирательства, исследования медицинских экспертиз и заключений, материалов проверок, установили, что в период с весны 2018 года по весну 2019 года военный пенсионер проходил длительное амбулаторное и стационарное лечение.

Осенью 2019 года он умер от рака, который диагностировали слишком поздно. Прямой причинно-следственной связи между оказанием медицинской помощи и смертью пенсионера не установили, поскольку у погибшего имелись и иные заболевания.

Суд пришёл к выводу, что при прохождении мужчиной в течение длительного периода времени как амбулаторного, так и стационарного лечения в Военном госпитале, именно этим медучреждением допущены недостатки оказания медицинской помощи. Они выразились в несвоевременной диагностике онкологического заболевания и, как следствие, отсутствии своевременно начатого лечения, которое могло способствовать замедлению темпа развития болезни и возможному продлению жизни.

Требования истцов о компенсации морального вреда частично удовлетворили.

По информации Сафоновского районного суда Смоленской области, размер компенсации составил 170 000 рублей. Она подлежит взысканию с Военного клинического госпиталя Минобороны России. В удовлетворении требований к Сафоновская ЦРБ отказали. В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.

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