В Смоленской области подвели итоги работы агропромышленного комплекса. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В администрации региона состоялось областное совещание, на котором были подведены итоги работы агропромышленного комплекса за 2021 год.

Губернатор Алексей Островский отметил, что распространение коронавирусной инфекции и вынужденные ограничения вызвали ажиотажный спрос на рынке продовольствия, рост цен на ряд товаров. В связи с этим, по поручению главы региона определены первоочередные меры поддержки по тем направлениям, где область не достигла самообеспечения – по производству картофеля, овощей и молока. В 2021 году из федерального бюджета на реализацию зерновых культур было выделено свыше 13 млн рублей.

Текущий год оказался тяжелым и для животноводов из-за резкого роста стоимости концентрированных кормов и белковых компонентов. Для компенсации части затрат региону было выделено 90 млн рублей.

В 2021 году в сельхозорганизациях Смоленской области выручка от реализации продукции составит порядка 13 млрд рублей, что почти на 10% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе администрации. Зарплата работников сельского хозяйства возросла на 14%. Кроме того, были сохранены все меры государственной поддержки.

Алексей Островский отметил положительные результаты в растениеводстве, рыбоводстве, птицеводстве и овцеводстве. В частности, в 2021 году вся посевная площадь составила 392 тысячи гектаров. В том числе посевная площадь зерновых и зернобобовых культур превысила 150 тысяч гектаров, что на 4% больше уровня предыдущего года. Производство товарной рыбы уже за 9 месяцев превысило 1 тысячу тонн. Также в текущем году произведено 224 млн штук яиц, что на 20% больше прошлого года.

За 9 лет в сфере агропромышленного комплекса было реализовано 24 крупных инвестпроекта по строительству и модернизации производственных объектов. Объем инвестиций составил около 30-ти млрд рублей, создано свыше 2-х тысяч новых рабочих мест. Вместе с тем, только за три квартала текущего года объем инвестиций в сельское хозяйство превысил 2,5 млрд рублей – это 152% в сопоставимой оценке к уровню 2020 года.

Также четыре года назад по поручению главы региона за счет средств областного бюджета была возобновлена государственная поддержка технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, а также введена новая форма господдержки на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей.

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