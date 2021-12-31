Для смолян установили новый порядок предоставления субсидий по оплате ЖКУ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 января 2022 года установят новый порядок принятия решений о предоставлении гражданам мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Субсидии и компенсации расходов по оплате ЖКУ не предоставляются лицам с непогашенной задолженностью, которая подтверждена судебным решением и образовалась не ранее, чем три года назад.

Информацию о наличии такой задолженности орган соцзащиты получает из ГИС ЖКХ, – системы, автоматически формирующей запросы о наличии задолженности в адрес поставщиков жилищно-коммунальных услуг.

В системе от поставщиков ЖКУ будут зарегистрированы лица, направляющие ответы по запросам от органов соцзащиты и проверять наличие размещенных договоров в отдельно взятых домах. При поступлении запроса от органа соцзащиты, информация о наличии или отсутствии задолженности будет размещена в течение 5 рабочих дней в системе ГИС ЖКХ.

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