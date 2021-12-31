Смоленский следком начал проверку инцидента в детском лагере в Пржевальском. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В соцсетях появилась информация о том, что в детском оздоровительном лагере на базе санатория имени Пржевальского отдыхающим детям предоставлены услуги, не отвечающие требованиям безопасности.

Прибывшие в лагерь несовершеннолетние в течение двух дней находились в помещениях, в которых допустимая температура для холодного периода года, была значительно ниже, предусмотренной санитарно-эпидемиологическими нормами. После этого дети были эвакуированы из лагеря.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, по данному факту организована доследственная проверка. В ходе проверки будут устанавлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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