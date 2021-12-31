Игорь Ляхов принял участие в «Ёлке желаний» и исполнил мечты двух смоленских «детей-ангелов». Фото: smolensk.er.ru.

«Ёлка желаний» - добрая акция «Единой России», в которой может принять участие каждый, чтобы осуществить чью-то заветную мечту перед новогодними праздниками. Ежегодно единороссы исполняют мечты детей с непростыми судьбами.

Игорь Ляхов снял с ёлки сразу несколько писем, в которых юные смоляне - подопечные общественной организации «Дети-Ангелы-Смоленск» - написали свои желания. Максиму 14 лет, он живет в Смоленске, из-за проблем со здоровьем составить письмо мальчику помогала мама. В послании он попросил привезти музыкальные книги, которые очень любит.

«Всего тебе доброго, пусть новогодняя ночь станет действительно сказочной, а весь следующий год будет наполнен добрыми событиями. Старайся себя хорошо вести, люби и слушай своих близких и родных», - пожелал Игорь Ляхов мальчику, передавая подарок и сладости.

«Он очень любит такие книги. Сын действительно ими заинтересовался, и для нас это очень важно, это определенный прогресс», - рассказала мама мальчика Светлана Сергеевна.

Игорь Ляхов принял участие в «Ёлке желаний» и исполнил мечты двух смоленских «детей-ангелов». Фото: smolensk.er.ru.

Автор другого письма проживает в селе Пригорское Смоленского района. Вадим прикован к инвалидной коляске и обучается на дому. «Я занимаюсь паралимпийским видом спорта – боччей. Только вернулся с соревнований в Тульской области. Там были сильнейшие соперники, но я получил большой опыт, буду дальше тренироваться», - поделился Вадим.

Вопреки обстоятельствам парень не теряет оптимизма, ведет активный образ жизни и даже в свои 17 лет продолжает искренне верить в чудеса. В обращении он написал, что хочет получить в подарок акустическую станцию с голосовым ассистентом. Благодаря «Ёлке желаний» Игорь Ляхов помог осуществить эту мечту.

«Очень приятно, что уделяете столько внимания тем, кто особенно в нем нуждается. Вижу, что к проекту присоединяется все больше людей. Вы выполняете важную миссию», - выразил слова признательности отец мальчика Евгений Владимирович.

Отметим, акция, благодаря которой самые юные жители региона могут воплотить свои желания в реальность, продолжается. «Ёлка желаний» продлится до февраля.