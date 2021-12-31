Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 31 декабря: 72 149 человек выздоровели с начала пандемии

Успешно справились с болезнью 72 149 смолян с начала пандемии. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За всё время пандемии в Смоленской области выявили 84 998 случаев заражения COVID-19. За последние сутки заразились 168 человек.

Успешно справились с болезнью 72 149 смолян с начала пандемии. За прошедшие сутки выздоровели 724. Погибли 5 человек, 2 365 – за все время.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 5 986 человек, из них 4 924 – на самоизоляции, 1 062 – в стационаре.

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