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Здоровье31 декабря 2021 8:47

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 31 декабря: 72 149 человек выздоровели с начала пандемии

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 31 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Успешно справились с болезнью 72 149 смолян с начала пандемии.

Успешно справились с болезнью 72 149 смолян с начала пандемии.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За всё время пандемии в Смоленской области выявили 84 998 случаев заражения COVID-19. За последние сутки заразились 168 человек.

Успешно справились с болезнью 72 149 смолян с начала пандемии. За прошедшие сутки выздоровели 724. Погибли 5 человек, 2 365 – за все время.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 5 986 человек, из них 4 924 – на самоизоляции, 1 062 – в стационаре.

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