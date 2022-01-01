ДТП с тремя автомобилями произошло в Руднянском районе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Авария произошла 31 декабря на 413 километре трассы Р-120. Вызов поступил спасателям в 17:14. На место происшествия выехала автоцистерна ПЧ 77 ППС и 3 человека личного состава.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, на трассе столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии пострадал один из водителей.

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