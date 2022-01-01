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Здоровье1 января 2022 9:02

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 января: 147 человек заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 1 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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По данным столичного Оперштаба, за сутки «ковид-положительный» статус получили 168 человека.

По данным столичного Оперштаба, за сутки «ковид-положительный» статус получили 168 человека.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего 85 145 заразились с начала пандемии. По данным столичного Оперштаба, за сутки «ковид-положительный» статус получили 147 человек.

Погибли от осложнений 2 369 жителя региона, из них 4 – за последние сутки. Выздоровели 72 870 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Первым компонентом привиты 432 560 смолян, завершили вакцинацию – 413 560.

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