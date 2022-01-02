В Смоленске отменили междугородние автобусы. Фото: официальный сайт смоленского автовокзала.

2 января в Смоленске отменили ряд автобусов. Изменения в расписание внесли на все новогодние праздники. Информация опубликована на официальном сайте смоленского автовокзала.

2 января отменили:

Гусино – в 6:20, 14:35

Дорогобуж через Сафоново – в 7:20

Кардымово – в 7:40, 9:30, 11:40, 14:00, 17:10, 19:00

Рудня – в 7:20, 8:15, 21:00

Починок – в 9:00, 9:50, 13:50, 17:50, 19:10

Шаталово – в 10:40, 15:40

Ярцево проспект Металлургов – в 9:25, 10:30, 11:15, 14:10, 15:45, 16:55, 18:30, 19:55

Вязьма – в 11:00, 16:15

Хиславичи – в 13:15:00, 18:00

Верхнеднепровский через Кардымово – в 14:30

Красный через Мерлино – в 14:30

Монастырщина – в 14:30, 21:05

Шумячи – в 15:05

Сафоново — в 15:10, 18:15

Брянск – в 15:20

Воронеж через Тулу – в 17:30

Демидов через Диво – в 19:20

Ельня – в 19:30

Велиж – в 20:00

Витебск – в 10:30

Демидов — в 21:00.

С изменениями на другие дни можно ознакомиться на сайте. Расписание движения автобусов публикуется ежедневно.

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