В Смоленске ограничили движение транспорта по улице Попова. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Смоленске ограничили движение транспорта по одной из улиц в Промышленном районе. Об этом сообщили в администрации города.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ по выносу кабельной воздушной линии до 15 января будет перекрыт участок дороги в районе дома 119 по улице Попова.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске отменили междугородние автобусы. Изменения внесли на новогодние праздники.