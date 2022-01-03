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Общество3 января 2022 5:00

В Смоленске ограничили движение транспорта по улице Попова

Дорога будет перекрыта до середины января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске ограничили движение транспорта по улице Попова.

В Смоленске ограничили движение транспорта по улице Попова.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Смоленске ограничили движение транспорта по одной из улиц в Промышленном районе. Об этом сообщили в администрации города.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ по выносу кабельной воздушной линии до 15 января будет перекрыт участок дороги в районе дома 119 по улице Попова.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске отменили междугородние автобусы. Изменения внесли на новогодние праздники.