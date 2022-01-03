Автомобиль «ВАЗ» и гараж сгорели ночью в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В субботу, 2 января, произошёл пожар на ст. Игоревская в Холм-Жирковском районе. Вызов поступил спасателям в 23:35.

На место происшествия выехали две автоцистерны и два человека личного состава. По прибытии выяснилось, что на улице Набережная загорелся гараж. В помещении находился автомобиль «ВАЗ-21074». Огонь удалось потушить, по информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в пожаре никто не пострадал. Причина и ущерб уточняются.

Читай также: в Смоленске ограничили движение транспорта по улице Попова. Дорога будет перекрыта до середины января.