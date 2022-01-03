Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 января: 2 380 человек погибли с начала пандемии

За сутки зафиксировано 12 новых случаев коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки зафиксировано 12 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 85 254.

От осложнений погибли 2 380 человек, из них 5 – за прошедшие сутки. По данным столичного Оперштаба, число выздоровевших на данный момент составляет 74 212.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 5 252 человека, из них 961 – в стационаре, 4 291 – на самоизоляции.

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