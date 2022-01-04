Жилой дом сгорел в Смоленском районе

Частная баня загорелась в Смоленском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около 6 часов утра во вторник, 4 января, произошло возгорание в одном из жилых домов в деревне Новые Батеки.

На место происшествия выехали три автоцистерны и 17 пожарных. Пламя ликвидировали, по информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося никто не пострадал. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.

Ранее «КП» писала, что автомобиль «ВАЗ» и гараж сгорели ночью в Смоленской области. Причину возгорания устанавливают специалисты.