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Происшествия4 января 2022 5:22

Жилой дом сгорел в Смоленском районе

В пожаре никто не пострадал
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Частная баня загорелась в Смоленском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Частная баня загорелась в Смоленском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около 6 часов утра во вторник, 4 января, произошло возгорание в одном из жилых домов в деревне Новые Батеки.

На место происшествия выехали три автоцистерны и 17 пожарных. Пламя ликвидировали, по информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося никто не пострадал. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.

Ранее «КП» писала, что автомобиль «ВАЗ» и гараж сгорели ночью в Смоленской области. Причину возгорания устанавливают специалисты.