В Смоленске неизвестный проколол шины чужого автомобиля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Смоленска рассказали о мужчине, который «уродует» чужие автомобили.

Автор поста в соцсетях сообщил, что неизвестный в ночь с 1 января на 2 января проколол четыре колеса в машине Ford Focus. Автомобиль был припаркован во дворе дома №25 по улице Кловская. Хозяин транспортного средства отмечает, что шины, вероятно, порезали ножом.

Ранее «КП» писала, что автомобиль «ВАЗ» и гараж сгорели ночью в Смоленской области. Причину возгорания устанавливают специалисты.