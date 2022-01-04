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Общество4 января 2022 7:26

В Смоленске неизвестный проколол шины чужого автомобиля

Об инциденте сообщили смоляне в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске неизвестный проколол шины чужого автомобиля.

В Смоленске неизвестный проколол шины чужого автомобиля.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Смоленска рассказали о мужчине, который «уродует» чужие автомобили.

Автор поста в соцсетях сообщил, что неизвестный в ночь с 1 января на 2 января проколол четыре колеса в машине Ford Focus. Автомобиль был припаркован во дворе дома №25 по улице Кловская. Хозяин транспортного средства отмечает, что шины, вероятно, порезали ножом.

Ранее «КП» писала, что автомобиль «ВАЗ» и гараж сгорели ночью в Смоленской области. Причину возгорания устанавливают специалисты.