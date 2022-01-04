Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 января: 37 человек заразились за сутки

За сутки «ковид-положительный» статус получили 37 жителей Смоленской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации столичного Оперштаба, за сутки «ковид-положительный» статус получили 37 жителей Смоленской области. Общее число заболевших достигло 85 291.

Погибли от осложнений 8 смолян, всего 2 388 человек не справились с коронавирусом с начала пандемии. Переболели и выписались 74 855 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 3 января под медицинским наблюдением находились 5 005 человек, из них 4 013 – на самоизоляции, 992 – в медучреждениях.

Коллективный иммунитет в регионе составляет 61,8%. Завершили вакцинацию более 413 тысяч человек.

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