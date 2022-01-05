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Общество5 января 2022 6:34

Коммунальные службы Смоленска продолжают расчищать улицы от снега

Для борьбы с последствиями снегопадов организована работа в две смены
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Коммунальные службы Смоленска продолжают расчищать улицы от снега. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Коммунальные службы Смоленска продолжают расчищать улицы от снега. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В Смоленске ведут уборку снега с улично-дорожной сети. Работа продолжается в выходные и праздничные дни, без приостановки рабочего процесса, рассказали в пресс-службе городской администрации.

В первую очередь расчищаются основные магистральные улицы, после них второстепенные и примыкающие, а после производится уборка остановок, пешеходных переходов и тротуаров. Уборка дворовых территорий находится в зоне ответственности управляющих компаний.

Автомобилистов просят не оставлять машины на обочинах, чтобы не препятствовать своевременной и качественной снегоуборке.

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