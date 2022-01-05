Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 января: 646 человек выздоровели за сутки

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 99 жителей региона.
Фото: Иван МАКЕЕВ
За прошедшие сутки коронавирусом заразились 99 жителей региона. С начала пандемии положительный диагноз получили 85 390 смолян.
По данным столичного Оперштаба, погибли 7 человек за последние сутки. Всего 2 395 случаев с летальным исходом зафиксировано в Смоленской области. Успешно справились с болезнью 75 511 смолян, 646 – выздоровели за сутки.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
В стационаре находятся 1 030 человек, на самоизоляции – 4 043.
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