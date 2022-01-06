В Смоленске спасатели эвакуировали 7 человек из-за пожара в пятиэтажке

В Смоленске эвакуировали 7 человек из-за пожара в пятиэтажке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

5 января на улице Юрьева в пятиэтажном жилом доме произошел пожар. Загорелась плита в одной из квартир на втором этаже.

Услышав треск, хозяйка вышла в коридор и попросила соседей вызвать пожарных, а сама попыталась сбить пламя. Однако квартира быстро наполнялась едким дымом, огонь охватывал все большую площадь. Женщина выбежала на улицу.

Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 7 человек по лестничным маршам и ликвидировали возгорание. В одной из комнат под диваном спасатели нашли двух котов, которых также вынесли на свежий воздух. Животные уже надышались угарным газом, их привели в чувство с помощью дыхательного аппарата и передали хозяйке.

– В результате случившегося огнем уничтожены частично потолочная отделка и отделка стены, а также часть кухонной мебели. Что стало причиной возгорания предстоит выяснить специалистам, но одна из рассматриваемых – электротехническая, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

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