Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 6 января: 62 человека заразились за сутки

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 62 жителя Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 62 жителя Смоленской области. По данным столичного Оперштаба, общее число заболевших на данный момент составляет 85 452.

Успешно справились с болезнью 632 человека, 76 143 – за всё время пандемии. Ушли из жизни 2 401, из них 6 – за последние сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 5 097 человек, из них 4 079 – в режиме самоизоляции, 1 018 – в стационаре.

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