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Общество7 января 2022 5:33

В Смоленске остановили незаконное строительство на улице Николаева

Объект возводится без необходимых разрешительных документов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске остановили незаконное строительство на улице Николаева. Фото: администрация города Смоленска.

В Смоленске остановили незаконное строительство на улице Николаева. Фото: администрация города Смоленска.

Смоляне сообщили в соцсетях о возведении постройки в районе дома №16 по улице Николаева.

6 января руководство администрации Ленинского района совместно с представителями правоохранительных органов проверили законность строительства объекта, который, как выяснилось, возводится без необходимых разрешительных документов.

Сотрудники полиции составили материалы в отношении лиц, осуществляющих незаконное строительство.

В пресс-службе администрации города отметили, что поскольку земельный участок, на котором ведется строительство, не является городской собственностью, а принадлежит Министерству Обороны, все материалы для дальнейших разбирательств переданы в военную прокуратуру.

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